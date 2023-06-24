اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان انه " نتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة، وبخاصة سرقة الدراجات الآلية التي تستهدف شريحة واسعة من المواطنين في مختلف المناطق، تبيّن أن الرأس المدبر لعمليات السرقة، ويدعى ع. ح. (من مواليد عام ۱۹۸۲، لبناني) وهو يدير عدّة عصابات لسرقة الدراجات، وحذر جدًّا في تنقّلاته. كما تبيّن أنه أحد أخطر المطلوبين للقضاء بجرم سرقة دراجات آلية، وبحقه عشرات الاسبقيات بجرائم سرقة ومخدرات وإطلاق نار منذ العام ۲۰۰۷.

وكُلِّفَت القوة الخاصة في الشعبة، بالعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدًا لتوقيفه.

وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة استمرّت لعدة أسابيع، نفّذت القوة المذكورة عملية خاطفة في محلة الليلكي أدت إلى توقيفه.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إدارته لعدة عصابات لسرقة الدراجات الآلية، وأنه نفّذ أكثر من /50/ عملية سرقة من المناطق التالية: سن الفيل، جسر الباشا، الحدث، عين الرمانة، السانت تيريز، الشياح، والأشرفية، وذلك بالإشتراك مع آخرين من بينهم موقوفين وآخرين العمل مستمرّ لتوقيفهم.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء."