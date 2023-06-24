الراعي ترأس قداسا احتفاليا في طرابلس: نصلي من أجل أن تستعيد المدينة دورها الاقتصادي والاجتماعي

الراعي ترأس قداسا احتفاليا في طرابلس: نصلي من أجل أن تستعيد المدينة دورها الاقتصادي والاجتماعي

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قداسا احتفاليا في كنيسة مار مارون في طرابلس يعاونه رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف والمونسنيور انطوان مخايل والنائب القضائي المونسنيور نبيه معوض، بمشاركة حشد من الكهنة، وذلك لمناسبة الإحتفال باليوبيل الفضي والذهبي لمجموعة من كهنة الأبرشية، كرسوا حياتهم للخدمة، في حضور النائبين ايلي خوري وجميل عبود وحشد من الفاعليات والمؤمنين.