مكبات عشوائية واحراق نفايات بين المنازل في البيرة وخربة داوود بعكار والأهالي يناشدون المعنيين التدخل

مكبات عشوائية واحراق نفايات بين المنازل في البيرة وخربة داوود بعكار والأهالي يناشدون المعنيين التدخل

بعد انتشار مكبات عشوائية بما تحتويه من حيوانات وأبقار نافقة بين بلدتي البيرة وخربة داوود في عكار وتهديدها صحة المواطنين، ناشد اهالي المنطقة وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي ومحافظ عكار عماد لبكي ورئيس اتحاد بلديات الدريب الأوسط بفتح تحقيق بهذه الجرائم البيئية ووقف الكارثة ومحاسبة الفاعلين بأسرع وقت ممكن.

كما طالب الاهالي بلديتي البيرة وخربة داوود بالعمل على ازالة المكبات العشوائية بعد أن عجزت البلديات عن القيام بواجبها بسبب عدم توفر الإعتمادات اللازمة من وزارة الداخلية، شاكين من الروائح الكريهة والحرائق التي تشتعل بأكوام النفايات والتي تفاقم الأمراض خصوصا مع حلول فصل الصيف.