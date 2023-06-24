لودريان: سأعمل على تسهيل حوار بناء وجامع بين اللبنانيين

اعلن الموفد الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان في بيان له انه "بناء على طلب رئيس الجمهورية، الذي عيّنني موفده الشخصي من أجل لبنان، قمت بزيارة إلى لبنان من 21 الى 24 حزيران ، في هذه الزيارة الاولى اردت اولا ان اصغي ، لذا التقيت بالسلطات المدنيّة والدينيّة والعسكرية بالاضافة الى ممثلين عن كافة الاطراف السياسية الممثلة في مجلس النواب."

واضاف: "سوف ارفع تقريرا حول هذه المهمة الى رئيس الجمهورية فور عودتي الى فرنسا .وساعود مجددا الى بيروت في القريب العاجل لأن الوقت لا يعمل لصالح لبنان ."

وتابع لودريان: "سوف اعمل على تسهيل حوار بناء وجامع بين اللبنانيين من اجل التوصل الى حل يكون في الوقت نفسه توافقياً وفعالا للخروج من الفراغ المؤسساتي والقيام بالاصلاحات الضرورية لنهوض لبنان بشكل مستدام وذلك بالتشاور مع الدول الشريكة الاساسية للبنان".