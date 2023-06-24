شرف الدين عرض ملف عودة النازحين السوريين مع وزير الداخلية ووزير الإدارة المحلية والبيئة السوري

التقى وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، في زيارة له إلى سورية، وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، المكلّف بملف النازحين السوريين، ووزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، وجرى خلال اللقاء عرضٌ لملف عودة النازحين والتحضير للزيارة الرسمية المرتقبة للوفد الوزاري المكلّف ببحث هذا الملف مع الحكومة السورية.

