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محليات

أحد أفرقاء المعارضة بعد لقائه لودريان: لن نسير بفرنجية حتى لو نزلت الجيوش الأوروبية على الأرض واقنعتنا به

2023-06-24 | 13:06
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أحد أفرقاء المعارضة بعد لقائه لودريان: لن نسير بفرنجية حتى لو نزلت الجيوش الأوروبية على الأرض واقنعتنا به
أحد أفرقاء المعارضة بعد لقائه لودريان: لن نسير بفرنجية حتى لو نزلت الجيوش الأوروبية على الأرض واقنعتنا به

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أحد أفرقاء المعارضة بعد لقائه لودريان: لن نسير بفرنجية حتى لو نزلت الجيوش الأوروبية على الأرض واقنعتنا به

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فاغنريو لبنان وقائد الجيش والرئاسة
14:41

فاغنريو لبنان وقائد الجيش والرئاسة

كتب سامي كليب:
لا شكّ في أنّ جيل الحرب الأهليّة اللُبنانيّة، يتذكّر حين يشاهد اليوم تمرّد يفغيني بريغوجين مؤسّس وقائد مجموعة فاغنر على رفيقه السابق الرئيس فلاديمير بوتين وجيشه، أحداثًا دمويّة كثيرة مُشابهة حصلت في لُبنان، حيث كان الرفاقُ ينشقّون عن الرفاق في قسمَي بيروت الشرقي والغربي، ويتذابحون فوق جثّة الدولة، ويفتحون أبوابَ الوطنِ لكلّ مرتزق ومحتلّ وطامعٍ، وغازٍ، وعدوٍ وشقيق، ويساهمون في إضعاف الجيش الوطنيّ، وينحرون الوطن.

14:41

فاغنريو لبنان وقائد الجيش والرئاسة

كتب سامي كليب:
لا شكّ في أنّ جيل الحرب الأهليّة اللُبنانيّة، يتذكّر حين يشاهد اليوم تمرّد يفغيني بريغوجين مؤسّس وقائد مجموعة فاغنر على رفيقه السابق الرئيس فلاديمير بوتين وجيشه، أحداثًا دمويّة كثيرة مُشابهة حصلت في لُبنان، حيث كان الرفاقُ ينشقّون عن الرفاق في قسمَي بيروت الشرقي والغربي، ويتذابحون فوق جثّة الدولة، ويفتحون أبوابَ الوطنِ لكلّ مرتزق ومحتلّ وطامعٍ، وغازٍ، وعدوٍ وشقيق، ويساهمون في إضعاف الجيش الوطنيّ، وينحرون الوطن.

معلومات "الجديد": لودريان لم يسقط أي مبادرة ولم يحذف أي أسماء ولم يدعم أي مرشح
13:05

معلومات "الجديد": لودريان لم يسقط أي مبادرة ولم يحذف أي أسماء ولم يدعم أي مرشح

افادت معلومات "الجديد" أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان كان واضحا مع كل الاطراف وقال "اليوم اسمعكم وعندما اعود في تموز منحكي".

13:05

معلومات "الجديد": لودريان لم يسقط أي مبادرة ولم يحذف أي أسماء ولم يدعم أي مرشح

افادت معلومات "الجديد" أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان كان واضحا مع كل الاطراف وقال "اليوم اسمعكم وعندما اعود في تموز منحكي".

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