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محليات

وزير الزراعة: الحوار السبيل الوحيد للوصول الى التوافق

2023-06-25 | 04:05
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وزير الزراعة: الحوار السبيل الوحيد للوصول الى التوافق
وزير الزراعة: الحوار السبيل الوحيد للوصول الى التوافق



أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن أن "هناك اندفاعية فرنسية أقوى من قبل تجاه لبنان تترجم على الأرض وفي مختلف الملفات اللبنانية يجب ان ينظر بهذه الملفات بطريقة إيجابية".
 
ورأى في حديث إلى برنامج "لقاء الأحد" عبر "صوت كل لبنان 93,3" أن هامش الوقت أصبح ضيقا، لافتا إلى أن الجانب الفرنسي أتى لاستطلاع الآراء والإصغاء.
 
وأضاف: "نحن كفريق نقول المشكلة داخلية وليست خارجية والحوار أساسي في البلد بين الافرقاء". 
 
وشدد على أن "الرؤية الفرنسية والواقع اللبناني لا يزالان عند طرحهما، مشيرا إلى أنه يجب التوافق على اسم لرئاسة الجمهورية.
 
ولفت إلى ان "الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى التوافق". 
 
وعن انعقاد الحكومة في غياب الرئيس، أكد أن "انعقاد الحكومة ضرورة لسير المرفق العام"، مضيفا: "للتخلص من هذا اللغط الدستوري، فليتفضل النواب الى انتخاب رئيس للجمهورية". 
 
وفي الملف الزراعي، أكد الحاج حسن أن "القطاع الزراعي يدخل نصف مليار دولار كإيرادات إلى لبنان". 
 
وكشف عن خطة لوزارة الزراعة طالب من خلالها بمكننة القطاع الزراعي.
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