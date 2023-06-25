محمد عبيد لـ"الجديد": المكابرة لم تعُد تنفع لدى الثنائي الشيعي ولا لدى الآخرين وكلام الرئيس بري مؤخرا هو بداية استدارة نحو الاشارة الى ان قائد الجيش بات مرشحا جديا لرئاسة الجمهورية