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محمد عبيد لـ"الجديد": المكابرة لم تعُد تنفع لدى الثنائي الشيعي ولا لدى الآخرين وكلام الرئيس بري مؤخرا هو بداية استدارة نحو الاشارة الى ان قائد الجيش بات مرشحا جديا لرئاسة الجمهورية
2023-06-25 | 04:12
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محمد عبيد لـ"الجديد": المكابرة لم تعُد تنفع لدى الثنائي الشيعي ولا لدى الآخرين وكلام الرئيس بري مؤخرا هو بداية استدارة نحو الاشارة الى ان قائد الجيش بات مرشحا جديا لرئاسة الجمهورية
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