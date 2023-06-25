الموسوي: الفريق الرافض للحوار والمصر على نهج الإقصاء والإلغاء يضيع فرصة حقيقية للبدء بإنقاذ البلد



اعتبر النائب ابراهيم الموسوي أن "الطرف الآخر ليس لديه مرشح حقيقي نهائي، وهم اعترفوا بأنفسهم أن هدفهم هو إسقاط ترشيح الوزير سليمان فرنجية لكنهم تفاجأوا في جلسة 14 حزيران بعدد الأصوات".

وقال في كلمة خلال لقاء سياسي في بلدة الخريبة، نظمته العلاقات العامة ل"حزب الله": "نحن ثابتون في دعمنا للوزير فرنجية ونتمسك بترشيحه، لأنه صريح وشجاع وواضح وهو حليف للمقاومة ومؤمن بها، وهو حاضر للحوار مع الجميع بكل مرونة وواقعية".

ورأى أن الكلام عن إلغاء المبادرة الفرنسية غير صحيح "بل هذه أمنية الطرف الآخر الذي يضيع الفرص على لبنان".

وتابع: "نحمل الفريق الآخر مسؤولية عرقلة الانتخاب من خلال رفضه للحوار والتوافق، وإصراره على نهج الإقصاء والإلغاء، وهذا النهج يفاقم الأزمة ومصاعب الناس ويضيع فرصة حقيقية للبدء بإنقاذ البلد وتخفيف معاناة اللبنانيين".