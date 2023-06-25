محمد عبيد : قائد الجيش جوزيف عون على رأس لائحة الخيار الثالث

معلومات "الجديد": الوزير السابق جهاد ازعور وفي اتصال مع النائب ياسين ياسين طمأن أنه سيكون رئيسا بلا وزراء ولا نواب ولا حصص كما إعتبر أن الكثير من الملفات المرتبطة بحزب الله والقررات الدولية والداخلية بحاجة الى حوار بين كل الاطراف