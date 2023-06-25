مراسل "الجديد": إقفال صناديق الإقتراع في إنتخابات الحزب التقدمي الإشتراكي وبدء عملية فرز الأصوات

مراسلة "الجديد": تم توقيف ٧ أشخاص بين متورطين بعملية الخطف وبين متورطين جزئيا وكان قد فقد الاتصال بالمخطوف عند الرابعة من فجر الاحد وتمت عملية الخطف اثناء توجهه من وسط بيروت باتجاه منزله في منطقة ...