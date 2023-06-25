جوزيف أبو فاضل : حتى الان لا يوجد خطة بديلة لدى الثنائي الشيعي عن ترشيح سليمان فرنجية وبعد الحوار لكل حادث حديث

جوزيف أبو فاضل : حتى الان لا يوجد خطة بديلة لدى الثنائي الشيعي عن ترشيح سليمان فرنجية وبعد الحوار لكل حادث حديث