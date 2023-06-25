كلمة وليد جنبلاط بعد انتهاء انتخابات الحزب التقدمي الاشتراكي

أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر لـ"الجديد" عن قرار استقالة وليد جنبلاط من رئاسة الحزب: المؤتمر العام الانتخابي محطة طبيعية في مسار العمل الحزبي والانتخابات ايضا مسار اعتدنا عليه في الحزب القرار اليوم تأكيد لهذا المسار الطبيعي