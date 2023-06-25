تيمور جنبلاط بعد إنتخابه رئيساً للحزب التقدمي الاشتراكي بالتزكية: لإتمام الاستحقاق الرئاسي بعيداً عن الجبهات

قال رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" تيمور جنبلاط بعد إنتخابه اليوم الأحد، رئيساً للحزب خلفاً لوالده بالتزكية: "أجدّد العهد لفكرة كمال جنبلاط الإنسانية الجامعة ولحزبه وشهدائه ومناضليه".

وتوجه إلى "الرفيقات" و"الرفاق"، قائلاً: "أشكر ثقتكم وأعرف صعوبة الحفاظ على إرث فكري وإنساني ونضالي كتبته شهادات وتضحيات ولنستفد من التجارب الماضية لنرسم رؤية المستقبل بأخطاء أقل".

وتابع، " سنحمل معاً قيم العروبة الديمقراطية في مواجهة التحجر والعنصرية، ونرفع عالياً راية فلسطين ونحمل فكر الاشتراكية الإنسانية".

واستكمل: "أدعوكم جميعاً إلى تكريس حقيقة الحزب روحاً واحدة وردم الهوة بين الأجيال والنضال تحت راية الحزب".

وأكد جنبلاط ان "الحزب التقدمي الاشتراكي سيبقى حزب النضال لأجل الحفاظ على لبنان العروبة والمساواة والمدني والمؤسسات والحوار الحقيقي، لا لبنان الشغور والتعطيل"، مضيفاً، "سنمضي في دروب العمل لإتمام الاستحقاق الرئاسي بعيداً عن جبهات الرف، ومن أجل إصلاح اقتصادي وحقوق المواطن وكرامته".

وتابع، "مسيرة وليد جنبلاط التي زينّها بصوت العقل تستحق العناء من أجل هذا الوطن".

وتوجه تيمور جنبلاط إلى وليد جنبلاط قائلاً: "المسيرة مستمرة، وسوف نسير وننتصر معك، ولا خوف على المستقبل فالرجال رجال والمبادئ مبادئ والنضال مستمر".