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السفير السعودي يهنئ تيمور جنبلاط بانتخابه رئيساً لـ"الاشتراكي": العلاقة تاريخية بين المملكة والمختارة
2023-06-25 | 10:22
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السفير السعودي يهنئ تيمور جنبلاط بانتخابه رئيساً لـ"الاشتراكي": العلاقة تاريخية بين المملكة والمختارة
تلقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط اتصالاً من السفير السعودي وليد بخاري هنأه فيه بانتخابه رئيساً للحزب، مؤكداً على العلاقة التاريخية التي تربط المملكة والمختارة.
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السفير السعودي يهنئ تيمور جنبلاط بانتخابه رئيساً لـ"الاشتراكي": العلاقة تاريخية بين المملكة والمختارة
محليات
وليد بخاري
السعودية
تيمور جنبلاط
المختارة
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