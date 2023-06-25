وزير الاقتصاد شارك في افتتاح سوق حملايا: خطوة في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي

شارك وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام وعقيلته، في افتتاح سوق حملايا لمناسبة عيد القديسة رفقا، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وحضوره. كما شارك في حفل إطلاق عطر Lebanese الذي يحمل رائحة لبنان من حملايا الى العالم.



وشكر سلام القيمين على المناسبة، وأثنى في كلمته على "الأجواء القدسية الممتعة والمليئة بالفرح والروحانية والسرور، في بلدة حملايا بلدة غبطة البطريرك التي تتعرش في قلب جبل لبنان على واحدة من أجمل تلال جبل صنين، والتي تجمع التراث والحداثة في تمازج رائع لا مثيل له، البلدة التي احتضنت طفولة القديسة رفقا وعاشت وترعرت في ربوعها، وباتت مقصدا للمؤمنين ووجهة تستقطب السياحة الدينية".



وقال: "يسعدني ويشرفني وجودنا معكم اليوم، في هذا النشاط الذي يهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية والمنتوجات البلدية، والذي لطالما دعونا إليه في وزارة الاقتصاد، وشددنا على أهميته في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان. وكما نعلم جميعا أن الصناعات الوطنية مهما كان حجمها، تعتبر ركيزة أساسية من دعائم التطور الاقتصادي في الدول، وخطوة في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتخفيف من حجم الاستيراد، بل الاتجاه في ما بعد إلى تصدير منتجاتنا اللبنانية إلى البلدان العربية وحتى الغربية، الأمر الذي يساعد في إنعاش اقتصادنا الوطني".



وتمنى أن "تكون هذه المناسبة بداية لمزيد من النشاطات المشابهة، وأن تدفع القرى والبلدات الأخرى لأن تحذو حذو حملايا، فإن لم نساعد أنفسنا لن نجد أحدا يساعدنا"، مشيرا الى أنه "امام لبنان الصامد الجميل فرصة كبيرة ونادرة لا أن يكون باريس او سويسرا الشرق بل ان يكون لبنان الشرق ساحل العرب على البحر المتوسط، أرض الأرز والينابيع والفصول الأربعة".



وختم سلام: "حمى الله لبنان وحمى أهله وسواعده الصامدة وصناعاته".