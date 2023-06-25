آخر المستجدات على الساحة السياسية وماذا عن مهمة لودريان وجولاته؟ "وهلق شو" مع جورج صليبي الآن على الجديد

السياسي محمد عبيد لـ"الجديد": المبادرة التي طرحت سليمان فرنجية مقابل نواف سلام سقطت وفي الجلسة الاخيرة ظهر ان 77 نائبا لا يقبلون بفرنجية رئيسا ويالتالي امكانية حصوله عل 86 او 65 مستحيل