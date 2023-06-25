حسين أيوب لـ"#وهلق_شو": فريق فرنجية يراهن على تطور الإتفاق السعودي الإيراني في اليمن ما يجعل الرياض تنتقل من الحياد الإيجابي إلى الإنخراط في الملف اللبناني