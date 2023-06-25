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جورج عقيص لـ"#وهلق_شو": لودريان طرح عنواناً كبيراً عن الآلية للوصول إلى رئيس توافقي بانتظار زيارات أخرى "وأنا برأيي هيدي الزيارة كانت تقطيع وقت"
2023-06-25 | 15:18
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جورج عقيص لـ"#وهلق_شو": لودريان طرح عنواناً كبيراً عن الآلية للوصول إلى رئيس توافقي بانتظار زيارات أخرى "وأنا برأيي هيدي الزيارة كانت تقطيع وقت"
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