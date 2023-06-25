النائب ابراهيم منيمنة #وهلق_شو : لودريان كرر أكثر من مرة خلال لقائنا معه بأنه لا يحمل أسماءً أو طروحات وحقيقة هذا الأمر ستظهر مع مرور الوقت وأعتقد أن هناك مقاربة جديدة لهذا الملف