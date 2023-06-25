روني عريجي لجورج عقيص عبر "#وهلق_شو": أنتم تنتقدون إفقاد الجلسات نصابها فيما رئيس القوات لوّح بأنه سيستخدم هذا الخيار عندما ارتفعت حظوظ سليمان فرنجية

سليمان فرنجية لـ"#وهلق_شو": عندما أقدمنا على المصالحة مع جعجع كان في الوقت نفسه يتفاهم مع الرئيس عون وقد مضى في تفاهم معراب لأننا لم نوقع على تقاسم التعيينات وعلى الرغم من ذلك لم نوقف المصالحة