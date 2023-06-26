"الاخبار": توقيف إسرائيلي في مطار بيروت

ذكرت صحيفة "الاخبار" ان جهاز الأمن العام في مطار بيروت أوقف إسرائيلياً يحمل جواز سفر أوروبياً كان في رحلة إلى العراق، وأُخضع لتحقيقات دامت أكثر من 48 ساعة قبل إعادة تسفيره، بعدما تبين أنه لم يكن ينوي الدخول إلى لبنان، وأن مطار بيروت كان محطة إلزامية في رحلة تقوده إلى العراق حيث لديه أعمال هناك.

وبحسب الصحيفة فقد أقرّ الموقوف خلال التحقيق بأنه يحمل الجنسية الإسرائيلية وأنه عاش في كيان الاحتلال وخدم في جيشه، وأن لديه علاقات بعدد من المسؤولين الكبار في الكيان، كما كان مكلّفاً بالقيام بأعمال تتعلق بحكومة العدو. وبناءً على إشارة القضاء، وكونه لم يتبين أن لديه عملاً في لبنان، وباعتباره يحمل جنسية أوروبية، تمّ إخلاء سبيله وتسفيره إلى الخارج.