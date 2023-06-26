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محليات

يزبك : تعالوا الى التفاهم .. كلٌ يطرح ما لديه في التفاهم والحوار ونرى بعدها

2023-06-26 | 02:12
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يزبك : تعالوا الى التفاهم .. كلٌ يطرح ما لديه في التفاهم والحوار ونرى بعدها
يزبك : تعالوا الى التفاهم .. كلٌ يطرح ما لديه في التفاهم والحوار ونرى بعدها

يزبك : تعالوا الى التفاهم .. كلٌ يطرح ما لديه في التفاهم والحوار ونرى بعدها

شدد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية والخروج من الفراغ .

وقال يزبك خلال احتفال في البقاع : "نحن لا نقبل بمشاريع تفرض على لبنان من اجل استعباده وانما نريد الرئيس الذي ينتخب من أجل حماية الوطن، لا للتفريط بالوطن ونحن  ايضاً عندما أيّدنا انتخاب الوزير سليمان فرنجية من منطلق قناعاتنا لمصلحة هذا الوطن ، نحن نريد حفظ هذا الوطن وكرامة هذا الوطن  وما زلنا نقول تعالوا الى التفاهم، وقد يقول البعض كيف نتفاهم وانتم متمسكون هنا نقول كلٌ يطرح ما لديه في التفاهم والحوار ونرى بعدها".

واضاف: "اذا جئتم بمن هو افضل عندها نحن حاضرون ضمن الاطر العامة، واذا لم يوجد فعليكم قبول مرشحنا ، اما اذا كنتم تحملون مشروع اميركا وغير اميركا وإسرائيل فنحن من دعاة الحوار والتفاهم لانه الاساس في بناء الوطن" .

وتابع يزبك: "نحن نسمع خطابات وكلام وتوزيع تهم حول المقاومة وحزب الله والسلاح وغير ذلك بالحقيقة هؤلاء ان لم يوجدوا فمن سيحمي هذا الوطن، لكن مع الاسف لم تعمى الابصار، انما عميت القلوب التي في الصدور"، مؤكدا ان "إسرائيل  هي كيان  مؤقت يعيش على الاعتداءات المتواصلة ليغطي اخفاقاته وما هجوم قطعان الاستيطان المحميين من الجيش الاسرائيلي الذين عبثوا بممتلكات الفلسطينيين احراقاً وتخريباً وتكسيراً ووصل بهم الامر الى هتك المسجد وتمزيق المصحف وحرقه، هذا هو  مستوى العدو الاسرائيلي. "

واضاف : "الى كل المطبعين والى كل المتأملين بيوم من الايام انه توجد ديمقراطية من خلال اسرائيل ولم يكتفوا بهذا بل واستخدموا السلاح واستشهد من استشهد وجرح من جرح على مسمع ومرأى من العالم ولكن لا حياة لمن تنادي فما من حل الا في المقاومة ومحور المقاومة اليوم هو الذي يبشر بالخير وان النصر لآتٍ بإذن الله ."

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محليات

محمد يزبك

حزب الله

سليمان فرنجية

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