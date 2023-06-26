بعد ورود أنباء عن تعرُّض سيارة مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رولان الشرتوني لرصاصة، تبيّن أنّ الحادث يعود إلى العاشر من حزيران الجاري، حيث ركن الشرتوني سيارته في موقف المطار وغادر إلى الولايات المتحدة مع وفد قضائي لحضور برنامج تقني، وفق ما اشارت صحيفة "النهار".

وفي السياق قال الشرتوني لـ"النهار": "الحادث قديم وحصل بعد مغادرتي لبنان، وقد أصيبت سيارتي برصاصة طائشة".

واضافت الصحيفة انه في اليوم التالي لوجوده في الولايات المتحدة، تلقّى الشرتوني اتّصالاً من مرافقه الذي أخبره أنّ السيارة تعرضت لرصاصة وليس من الأكيد أن تكون تعرضت لها في المطار. ولكن في يوم مغادرة الوفد القضائي لبنان، سُمِع إطلاق نار كثيف يُعتقد أنّه أُطلق أثناء تشييع أحد الأشخاص، وقد أصيبت مقدّمة السيارة برصاصة طائشة واخترقتها إلى المحرك .

وكانت الوكالة الوطنية للاعلام أفادت صباح اليوم بأن سيارةَ مفوضِ الحكومةِ المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رولان الشرتوني من نوع "تويوتا أصيبت برصاصةٍ طائشة عند مدخلِ مطارِ رفيقِ الحريري الدولي في بيروت، بعد دقائقَ من ركنها ودخولِ القاضي الى حرمِ المطار.