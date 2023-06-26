احتفال في بعلبك تحت عنوان "تحصين المجتمع اولوية" .. الحاج حسن: للاقتصاص ممن يعملون على نشر آفة المخدرات

دعا رئيس تكتلِ نواب بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن في احتفال اقيم تحت عنوان "تحصين المجتمع اولوية" القوى الامنية والقضاء الى دور اكبر في ملاحقة المجرمين والتجار والمصنعين والمروجين والاقتصاص ممن يسعون ويعملون على تخريب المجتمع بنشر آفة المخدرات.

ودعا الحاج حسن "كل مثقف وكل من يحمل صفة المثقف والوجيه الاجتماعي من ان يكون في هذه مواجهة هذه الافة ومن يروجها ، حاضرا"، مشيرا الى ان عدد المروجين يرتفع كذلك عدد الضحايا.

وشدد الحاج حسن على ضرورة اعطاء هذا الموضوع اهمية على المستويات الثقافية والاعلامية وان يعطى حيزا على وسائل الاعلام والتواصل للوقاية وللتحصين من المخدرات.

وشدد الحاج على ضرورة ان "نتوحد جميعا ضد هذه الآفة ومن يعتقد انه محصّن ممكن ان يستيقظ في يوم من الايام يجد ابنه او ابنته او شقيقه او اخته او اخاه او حفيده او حفيدته ضحية لظلم وبغي هؤلاء وممكن وهي تحصل ."

وأضاف الحاج حسن ان "لقوى الامنية تقوم بدور كبير وهي مشكورة ومأجورة وندعوها الى دور اكبر في هذا السياق في ملاحقة هؤلاء المجرمين وتوقيفهم وسوقهم الى العدالة ."

وعلى المستوى القضائي قال الحاج حسن ان "القضاء يقوم بدوره ايضاً وهو مدعو الى المكافحة في دوره بمواجهة هؤلاء التجار والمصنعين والمروجين والناقلين وكل جريمة تتعلق بهذه الافة الخطيرة ."

وتابع: في منطقة بعلبك الهرمل نقول لا للمخدرات لا لتجارتها ولا بأي شكل من اشكال ترويجها او صناعتها او زراعتها او اي امر يتعلق بها ونعم لمكافتحها والوقوف في وجهها ونعم لمحاربة كل افة في هذه الحرب الناعمة وفي مواجهة كل رذيلة او فاحشة او جريمة او منكر ونعم للامر بالمعروف والفضيلة ونعم لمجتمع يملأه العفاف والتدين والايمان والعفة ، وان للباطل جولة وللحق الف والف جولة ".