الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

احتفال في بعلبك تحت عنوان "تحصين المجتمع اولوية" .. الحاج حسن: للاقتصاص ممن يعملون على نشر آفة المخدرات

2023-06-26 | 03:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
احتفال في بعلبك تحت عنوان &quot;تحصين المجتمع اولوية&quot; .. الحاج حسن: للاقتصاص ممن يعملون على نشر آفة المخدرات
احتفال في بعلبك تحت عنوان "تحصين المجتمع اولوية" .. الحاج حسن: للاقتصاص ممن يعملون على نشر آفة المخدرات

احتفال في بعلبك تحت عنوان "تحصين المجتمع اولوية" .. الحاج حسن: للاقتصاص ممن يعملون على نشر آفة المخدرات

دعا رئيس تكتلِ نواب بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن في احتفال اقيم تحت عنوان "تحصين المجتمع اولوية" القوى الامنية والقضاء الى دور اكبر في ملاحقة المجرمين والتجار والمصنعين والمروجين  والاقتصاص ممن يسعون ويعملون على تخريب المجتمع  بنشر آفة المخدرات.

ودعا الحاج حسن "كل مثقف وكل من يحمل صفة المثقف والوجيه الاجتماعي من ان يكون في هذه مواجهة هذه الافة ومن يروجها ، حاضرا"، مشيرا الى ان عدد المروجين يرتفع كذلك عدد الضحايا.

وشدد الحاج حسن على ضرورة اعطاء هذا الموضوع اهمية على المستويات الثقافية والاعلامية وان يعطى حيزا  على وسائل الاعلام والتواصل للوقاية وللتحصين من المخدرات.

وشدد الحاج على ضرورة ان "نتوحد جميعا ضد هذه الآفة ومن يعتقد انه محصّن ممكن ان يستيقظ في يوم من الايام يجد ابنه او ابنته او شقيقه او اخته او اخاه او حفيده او حفيدته ضحية لظلم وبغي هؤلاء وممكن وهي تحصل ."

وأضاف الحاج حسن ان "لقوى الامنية تقوم بدور كبير وهي مشكورة ومأجورة وندعوها الى دور اكبر في هذا السياق في ملاحقة هؤلاء المجرمين وتوقيفهم وسوقهم الى العدالة ."

وعلى المستوى القضائي قال الحاج حسن ان "القضاء يقوم بدوره ايضاً وهو مدعو الى المكافحة في دوره بمواجهة هؤلاء التجار والمصنعين والمروجين والناقلين وكل جريمة تتعلق بهذه الافة الخطيرة ."

وتابع: في منطقة بعلبك الهرمل نقول لا للمخدرات لا لتجارتها ولا بأي شكل من اشكال ترويجها او صناعتها او زراعتها او اي امر يتعلق بها ونعم لمكافتحها والوقوف في وجهها ونعم لمحاربة كل افة في هذه الحرب الناعمة وفي مواجهة كل رذيلة او فاحشة او جريمة او منكر ونعم للامر بالمعروف والفضيلة  ونعم لمجتمع يملأه العفاف والتدين والايمان والعفة ، وان للباطل جولة وللحق الف والف جولة ".

مقالات ذات صلة
احتفال في بعلبك تحت عنوان "تحصين المجتمع اولوية" .. الحاج حسن: للاقتصاص ممن يعملون على نشر آفة المخدرات

محليات

حسين الحاج حسن

مخدرات

بعلبك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل "الجديد": احراق عدد من الآليات التابعة لبلدية القرقف في عكار
القاضي الشرتوني لـ"النهار": حادثة الرصاصة الطائشة وقعت قبل أسبوعين

اقرأ ايضا في محليات

المقاومة تعلن اسقاط مسيّرة للعدو الاسرائيلي بعد اختراقها الأجواء اللبنانية
Play
06:44

المقاومة تعلن اسقاط مسيّرة للعدو الاسرائيلي بعد اختراقها الأجواء اللبنانية

المقاومة تعلن اسقاط مسيّرة للعدو الاسرائيلي بعد اختراقها الأجواء اللبنانية

06:44

المقاومة تعلن اسقاط مسيّرة للعدو الاسرائيلي بعد اختراقها الأجواء اللبنانية

المقاومة تعلن اسقاط مسيّرة للعدو الاسرائيلي بعد اختراقها الأجواء اللبنانية

جعجع: على الحكومة وضع روزنامة عمليّة واضحة حول عودة كل النازحين السوريين إلى ديارهم قبل نهاية العام
05:53

جعجع: على الحكومة وضع روزنامة عمليّة واضحة حول عودة كل النازحين السوريين إلى ديارهم قبل نهاية العام

جعجع: على حكومة تصريف الأعمال وضع روزنامة عمليّة واضحة حول عودة كل النازحين السوريين إلى ديارهم قبل نهاية هذا العام

05:53

جعجع: على الحكومة وضع روزنامة عمليّة واضحة حول عودة كل النازحين السوريين إلى ديارهم قبل نهاية العام

جعجع: على حكومة تصريف الأعمال وضع روزنامة عمليّة واضحة حول عودة كل النازحين السوريين إلى ديارهم قبل نهاية هذا العام

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023