جعجع: على الحكومة وضع روزنامة عمليّة واضحة حول عودة كل النازحين السوريين إلى ديارهم قبل نهاية العام

اعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان له انه "على أثر ما سُرِّبَ عن ايجابية أجواء زيارة وزير المهجرين عصام شرف الدين إلى دمشق ، والذي تبلّغ من وزير الداخليّة السوري استعداد الجانب السوري تلبية ما يطلبه اللبنانيّون في شأن عودة النازحين السوريين إلى بلدهم ، أضحى لزامًا على حكومة تصريف الأعمال وضع روزنامة عمليّة واضحة حول عودة كل النازحين السوريين إلى ديارهم قبل نهاية هذا العام".

ورأى جعجع أنّ أيّ تأخير من قبل هذه الحكومة في هذا الخصوص، لن يكون مبرَّرًا وبالتالي سيُعتَبَرُ تواطؤ لجهة محاولة توطين اللاجئين السوريين في لبنان.

كما دعا جعجع في بيانه إلى وجوب تحمّل القوى التي تتشكّل منها الحكومة الحالية ولا سيما "حزب الله" و"أمل" و"التيار الوطني الحر" مسؤوليّاتها ووضع خطة جليّة لعودة هؤلاء النازحين بأسرع وقت ممكن.