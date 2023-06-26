الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

جعجع: على الحكومة وضع روزنامة عمليّة واضحة حول عودة كل النازحين السوريين إلى ديارهم قبل نهاية العام

2023-06-26 | 05:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جعجع: على الحكومة وضع روزنامة عمليّة واضحة حول عودة كل النازحين السوريين إلى ديارهم قبل نهاية العام
جعجع: على الحكومة وضع روزنامة عمليّة واضحة حول عودة كل النازحين السوريين إلى ديارهم قبل نهاية العام

جعجع: على حكومة تصريف الأعمال وضع روزنامة عمليّة واضحة حول عودة كل النازحين السوريين إلى ديارهم قبل نهاية هذا العام

اعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان له انه "على أثر ما سُرِّبَ عن ايجابية أجواء زيارة وزير المهجرين عصام شرف الدين إلى دمشق ، والذي تبلّغ من وزير الداخليّة السوري استعداد الجانب السوري تلبية ما يطلبه اللبنانيّون في شأن عودة النازحين السوريين إلى بلدهم ، أضحى لزامًا على حكومة تصريف الأعمال وضع روزنامة عمليّة واضحة حول عودة كل النازحين السوريين إلى ديارهم قبل نهاية هذا العام".

ورأى جعجع أنّ أيّ تأخير من قبل هذه الحكومة  في هذا الخصوص، لن يكون مبرَّرًا وبالتالي سيُعتَبَرُ تواطؤ لجهة محاولة توطين اللاجئين السوريين في لبنان.

كما دعا جعجع في بيانه إلى وجوب تحمّل القوى  التي تتشكّل منها الحكومة الحالية ولا سيما  "حزب الله" و"أمل" و"التيار الوطني الحر"  مسؤوليّاتها ووضع خطة جليّة لعودة هؤلاء  النازحين بأسرع وقت ممكن.

مقالات ذات صلة
جعجع: على الحكومة وضع روزنامة عمليّة واضحة حول عودة كل النازحين السوريين إلى ديارهم قبل نهاية العام

محليات

سمير جعجع

القوات اللبنانية

النازحين السوريين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الاعلام الحربي لحزب الله: المقاومة تسقط مسيّرة اسرائيلية اخترقت الاجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين الجنوبية
ظافر ناصر : فرنسا تسعى لعقد طاولة حوار حول لبنان ومروحة اتصالات مع القوى الخمس الخارجية اضافة الى ايران

اقرأ ايضا في محليات

المقاومة تعلن اسقاط مسيّرة للعدو الاسرائيلي بعد اختراقها الأجواء اللبنانية
Play
06:44

المقاومة تعلن اسقاط مسيّرة للعدو الاسرائيلي بعد اختراقها الأجواء اللبنانية

المقاومة تعلن اسقاط مسيّرة للعدو الاسرائيلي بعد اختراقها الأجواء اللبنانية

06:44

المقاومة تعلن اسقاط مسيّرة للعدو الاسرائيلي بعد اختراقها الأجواء اللبنانية

المقاومة تعلن اسقاط مسيّرة للعدو الاسرائيلي بعد اختراقها الأجواء اللبنانية

ظافر ناصر : فرنسا تسعى لعقد طاولة حوار حول لبنان ومروحة اتصالات مع القوى الخمس الخارجية اضافة الى ايران
05:44

ظافر ناصر : فرنسا تسعى لعقد طاولة حوار حول لبنان ومروحة اتصالات مع القوى الخمس الخارجية اضافة الى ايران

ظافر ناصر : فرنسا تسعى لعقد طاولة حوار حول لبنان ومروحة اتصالات مع القوى الخمس الخارجية اضافة الى ايران

05:44

ظافر ناصر : فرنسا تسعى لعقد طاولة حوار حول لبنان ومروحة اتصالات مع القوى الخمس الخارجية اضافة الى ايران

ظافر ناصر : فرنسا تسعى لعقد طاولة حوار حول لبنان ومروحة اتصالات مع القوى الخمس الخارجية اضافة الى ايران

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023