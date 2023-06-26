توفيق سلطان لـ"هنا بيروت": في المرحلة الزمنية الاخيرة لعب وليد جنبلاط دورا سياسيا مميزا وانتخب اولا معوّض للرئاسة ثم اجتمع مع حزب الله وجبران باسيل وقال ان المرشح الثالث ضرورة