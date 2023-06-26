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2023-06-26 | 08:33
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توفيق سلطان لـ"هنا بيروت": في المرحلة الزمنية الاخيرة لعب وليد جنبلاط دورا سياسيا مميزا وانتخب اولا معوّض للرئاسة ثم اجتمع مع حزب الله وجبران باسيل وقال ان المرشح الثالث ضرورة
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