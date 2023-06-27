بوشكيان هنأ بالأضحى: يبقى وطننا مثالًا للعيش المشترك بين الأديان
هنأ وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في بيان، اللبنانيين بعيد الأضحى المبارك، وقال: "يطل عيد الأضحى المبارك على اللبنانيين هذا العام، وهم أكثر ايماناً وأكثر رجاء وأكثر صلابة وتمسكاً بلبنان الخير والمحبة والعطاء والإلفة. يبقى وطننا مثالاً للعيش المشترك بين الأديان، ورسالة تعدّدية سامية لسائر الشعوب، وموئلاً للحريات والثقافة والحضارة. أتمنى للبنانيين والمسلمين خاصة عيد سلام وطمأنينة وراحة بال، وأن يستعيدوا قوّتهم ويستمرّوا في نضالهم من أجل لبنان آمن ومزدهر ومستقر، ويكون قد تعافى واستعاد طريق النمو والازدهار."