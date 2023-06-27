التيار الوطني الحر ينفي ما نشر عن طلب باسيل موعداً تم رفضه من نصرالله والأسد
نفى "التيار الوطني الحر" عبر حسابه على "تويتر"، معلومات تستمر بعض وسائل الإعلام في نشرها، معتبراً أن "لا صحة لها على الإطلاق وهي تهدف إلى التشويش على التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل، ومنها ما ذكرته صحيفة الرأي الكويتية عن طلب رئيس التيار موعداً تم رفضه من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ومن الرئيس السوري بشار الأسد".
وختم:"لا الطلب حصل ولا تمّ الرفض ولا التواصل مقطوع أصلاً، فالأجدى التوقف عن التخيّل واحترام حقوق الناس بالحصول على معلومات صحيحة".