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محليات

علي مراد : لو كنت نائبا كنت سأصوت ضد سليمان فرنجية

2023-06-27 | 05:48
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علي مراد : لو كنت نائبا كنت سأصوت ضد سليمان فرنجية

علي مراد : لو كنت نائبا كنت سأصوت ضد سليمان فرنجية

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علي مراد : لو كنت نائبا كنت سأصوت ضد سليمان فرنجية

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جعجع : جماعة الممانعة يطالبون بالحوار ومرشحهم هو سليمان فرنجية
09:11

جعجع : جماعة الممانعة يطالبون بالحوار ومرشحهم هو سليمان فرنجية

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "آذان اللبنانيين قد صُمَّتْ في الآونة الأخيرة من دعوات البعض إلى الحوار ثمّ الحوار ثمّ الحوار في الوقت الذي يعي الجميع أنّ أصحاب هذه الدعوات المتكررة لم يكونوا يوماً أهل حوار، والدليل الأكبر على ذلك، تمسّكهم بوضعيّتهم غير الشرعية وغير القانونيّة رغم المطالبة الحثيثة لأكثرية اللبنانيين بوجوب إيجاد حلّ لهذه الوضعيّة، ولكن من دون جدوى، وذكّر بعدم إغفال ما آلت إليه عشرات طاولات الحوار التي انعقدت في الأعوام الـ15 الأخيرة والتي اسفرت كلّها الى " اللاشيء"، أما آخر مآثر جماعة الحوار كانت طاولة حوار بعبدا التي أخرجت "إعلان بعبدا عام 2012، حينها علّقوا قائلين "بلّوا واشربوا ميتو" ، وبالتالي إذا وضعنا جانباً أنّ جماعة الممانعة ليست أصلاً أهل حوار وعدنا إلى مطلبها المكرَّر في هذه الأيام، فنحن لا نعرف حقيقةً عن أي حوار تتحدّث".

09:11

جعجع : جماعة الممانعة يطالبون بالحوار ومرشحهم هو سليمان فرنجية

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "آذان اللبنانيين قد صُمَّتْ في الآونة الأخيرة من دعوات البعض إلى الحوار ثمّ الحوار ثمّ الحوار في الوقت الذي يعي الجميع أنّ أصحاب هذه الدعوات المتكررة لم يكونوا يوماً أهل حوار، والدليل الأكبر على ذلك، تمسّكهم بوضعيّتهم غير الشرعية وغير القانونيّة رغم المطالبة الحثيثة لأكثرية اللبنانيين بوجوب إيجاد حلّ لهذه الوضعيّة، ولكن من دون جدوى، وذكّر بعدم إغفال ما آلت إليه عشرات طاولات الحوار التي انعقدت في الأعوام الـ15 الأخيرة والتي اسفرت كلّها الى " اللاشيء"، أما آخر مآثر جماعة الحوار كانت طاولة حوار بعبدا التي أخرجت "إعلان بعبدا عام 2012، حينها علّقوا قائلين "بلّوا واشربوا ميتو" ، وبالتالي إذا وضعنا جانباً أنّ جماعة الممانعة ليست أصلاً أهل حوار وعدنا إلى مطلبها المكرَّر في هذه الأيام، فنحن لا نعرف حقيقةً عن أي حوار تتحدّث".

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