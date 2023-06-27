جرافات معادية باشرت القيام بأشغال هندسية وحفريات على تخوم بلدة حولا الجنوبية
أفاد مراسل الجديد عن مباشرة ثلاث جرافات للعدو الإسرائيلي وحفارة "بوكلن" صباح اليوم بأشغال هندسية وحفريات وأعمال تجريف بين الخط الأزرق والسياج التقني القديم، إلى الشمال من موقع "العباد"، تمهيداً لتثبيت أسلاك دفاعية جديدة، على تخوم الحدود إلى الشرق من بلدة حولا الجنوبية الحدودية، وذلك بحماية نحو 30 جنديا ومؤازرة دبابتي "ميركافا".
من جهة أخرى، أعلن جيش العدو في بيان عن مقتل جندي أثناء تدريبات كانت تجريها قواته في جنوب فلسطين المحتلة.