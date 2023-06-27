وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لـ "هنا بيروت": التقرير لازال مسودة وهو تدقيق جنائي أولي لا يتضمن أي اسم

خولة مطر لـ"الرئيس": في مخيّم الهول تم فصل النساء عن الرجال ولكن يتم تسجيل ولادات وهناك تقارير عن تزويج قُصّر لرفع عدد الولادات لديهم

خولة مطر لـ"الرئيس": في مخيّم الهول تم فصل النساء عن الرجال ولكن يتم تسجيل ولادات وهناك تقارير عن تزويج قُصّر لرفع عدد الولادات لديهم

خولة مطر لـ"الرئيس": في مخيّم الهول تم فصل النساء عن الرجال ولكن يتم تسجيل ولادات وهناك تقارير عن تزويج قُصّر لرفع عدد الولادات لديهم

مدير "ستاتيسكتيكس ليبانون" ربيع الهبر لـ"الرئيس": في الاحصاءات .. لكل 1.88 لبناني هناك نازح وعدد الولادات للسوريين في لبنان اذا بقي بهذه الطريقة فسيتخطى عدد ولادات اللبنانيين