وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لـ "هنا بيروت": التقرير لازال مسودة وهو تدقيق جنائي أولي لا يتضمن أي اسم

عاجل
خولة مطر لـ"الرئيس": في مخيّم الهول تم فصل النساء عن الرجال ولكن يتم تسجيل ولادات وهناك تقارير عن تزويج قُصّر لرفع عدد الولادات لديهم
خولة مطر لـ"الرئيس": في مخيّم الهول تم فصل النساء عن الرجال ولكن يتم تسجيل ولادات وهناك تقارير عن تزويج قُصّر لرفع عدد الولادات لديهم
مدير "ستاتيسكتيكس ليبانون" ربيع الهبر لـ"الرئيس": في الاحصاءات .. لكل 1.88 لبناني هناك نازح وعدد الولادات للسوريين في لبنان اذا بقي بهذه الطريقة فسيتخطى عدد ولادات اللبنانيين
مدير "ستاتيسكتيكس ليبانون" ربيع الهبر لـ"الرئيس": في الاحصاءات .. لكل 1.88 لبناني هناك نازح وعدد الولادات للسوريين في لبنان اذا بقي بهذه الطريقة فسيتخطى عدد ولادات اللبنانيين
خولة مطر لـ"الرئيس": لا أملك الاجابة .. ولكن أسأل كيف تقوم العصابات بتهريب هذا الكم من الأشخاص عبر القوارب بهذه الطريقة؟
خولة مطر لـ"الرئيس": لا أملك الاجابة .. ولكن أسأل كيف تقوم العصابات بتهريب هذا الكم من الأشخاص عبر القوارب بهذه الطريقة؟
خولة مطر لـ"الرئيس": قمنا بالماضي بدراسة لعدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واكتشفنا ان العدد أقل من الموجود لدى الحكومة لذا يجب تحديث الأرقام
خولة مطر لـ"الرئيس": قمنا بالماضي بدراسة لعدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واكتشفنا ان العدد أقل من الموجود لدى الحكومة لذا يجب تحديث الأرقام
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
25
o
البقاع
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
06:24
مشهد غريب.. كويتي أخرج قطاً حياً بعد أسبوع من دفنه تحت الخرسانة
06:00
كلوديا مرشيليان تهاجم السياسيين وكارين رزق الله في اول تعليق على قضية اللاجئين
05:05
الأولى بالعالم.. وفاة يابانية بـ"فيروس أوز" من لدغة قرادة
04:08
اول تعليق من زوج ديمة بياعة بعد حديثها عن تقبل ان يكون ابنها مثلي
03:42
بالفيديو - ليونيل ميسي يقتحم عالم التمثيل
محليات
وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لـ "هنا بيروت": التقرير لازال مسودة وهو تدقيق جنائي أولي لا يتضمن أي اسم
2023-06-27 | 08:59
A-
A+
وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لـ "هنا بيروت": التقرير لازال مسودة وهو تدقيق جنائي أولي لا يتضمن أي اسم
مقالات ذات صلة
مراسلة "الجديد": الوفود القضائية الأوروبية تستمع إلى إفادة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل في قصر العدل في بيروت
وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل لـ"الجديد": سأحضر جلسة مجلس الوزراء و انا ضد اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خاصة في هذه الفترة
مراسل "الجديد": انتهاء جلسة استجواب وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل امام الوفود الاوروبية
وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لـ "هنا بيروت": التقرير لازال مسودة وهو تدقيق جنائي أولي لا يتضمن أي اسم
محليات
المال
حكومة
تصريف
الأعمال
بيروت":
التقرير
لازال
مسودة
تدقيق
جنائي
يتضمن
العودة الى الأعلى
يوسف خليل لـ "هنا بيروت": سيتم التواصل بين البنك المركزي وشركة ألفاريز آند مارسال ولا صحة لكل ما تم تداوله من معلومات مضللة
سامي الجميّل للودريان: لن نطرح أسماء جديدة وعلى الآخرين سحب مرشحهم
اقرأ ايضا في محليات
15:38
خولة مطر لـ"الرئيس": أعتقد ان هناك رغبة بانهاء الحرب في سوريا ولكن الأمم المتحدة لا تملك القرار والاخضر الابراهيمي كان يقول المفروض ان تُحل المشكلة في سوريا ثم عربيا ولكنه لم يجد أفُق
15:38
خولة مطر لـ"الرئيس": أعتقد ان هناك رغبة بانهاء الحرب في سوريا ولكن الأمم المتحدة لا تملك القرار والاخضر الابراهيمي كان يقول المفروض ان تُحل المشكلة في سوريا ثم عربيا ولكنه لم يجد أفُق
15:37
خولة مطر لـ"الرئيس": في مخيّم الهول تم فصل النساء عن الرجال ولكن يتم تسجيل ولادات وهناك تقارير عن تزويج قُصّر لرفع عدد الولادات لديهم
15:37
خولة مطر لـ"الرئيس": في مخيّم الهول تم فصل النساء عن الرجال ولكن يتم تسجيل ولادات وهناك تقارير عن تزويج قُصّر لرفع عدد الولادات لديهم
15:34
مدير "ستاتيسكتيكس ليبانون" ربيع الهبر لـ"الرئيس": في الاحصاءات .. لكل 1.88 لبناني هناك نازح وعدد الولادات للسوريين في لبنان اذا بقي بهذه الطريقة فسيتخطى عدد ولادات اللبنانيين
15:34
مدير "ستاتيسكتيكس ليبانون" ربيع الهبر لـ"الرئيس": في الاحصاءات .. لكل 1.88 لبناني هناك نازح وعدد الولادات للسوريين في لبنان اذا بقي بهذه الطريقة فسيتخطى عدد ولادات اللبنانيين
يحدث الآن
محليات
15:37
خولة مطر لـ"الرئيس": في مخيّم الهول تم فصل النساء عن الرجال ولكن يتم تسجيل ولادات وهناك تقارير عن تزويج قُصّر لرفع عدد الولادات لديهم
تشاهدون الآن
15:36
علي الهيل : قطر تنحاز الى قائد الجيش جوزاف عون لرئاسة الجمهورية لأنها تجده الملاذ الآمن
محليات
15:34
مدير "ستاتيسكتيكس ليبانون" ربيع الهبر لـ"الرئيس": في الاحصاءات .. لكل 1.88 لبناني هناك نازح وعدد الولادات للسوريين في لبنان اذا بقي بهذه الطريقة فسيتخطى عدد ولادات اللبنانيين
زوارنا يقرؤون الآن
15:37
خولة مطر لـ"الرئيس": في مخيّم الهول تم فصل النساء عن الرجال ولكن يتم تسجيل ولادات وهناك تقارير عن تزويج قُصّر لرفع عدد الولادات لديهم
2023-06-23
زينة مكي تفجع بوفاة أعز الناس ونادين نسيب نجيم تواسيها
15:09
خولة مطر : بحسب المعلومات فإن انفجار المرفأ حصل بفعل فاعل ولا أستبعد ان تكون "اسرائيل"
12:57
مقدمة النشرة المسائية 27-06-2023
15:27
خولة مطر لـ"الرئيس": السوريون كانوا يعملون في لبنان قبل الأزمة والأمم المتحدة تقوم بتقديم الدعم للبيئة الحاضنة في كل منطقة ولكن ان يُقال ان السوري يسرق الوظيفة من اللبناني غير دقيق
14:05
واشنطن: ملاحقة فاغنر ليست مرتبطة بالتمرد في روسيا وإنما لأنشطتها في أوكرانيا وأفريقيا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
15:36
علي الهيل : قطر تنحاز الى قائد الجيش جوزاف عون لرئاسة الجمهورية لأنها تجده الملاذ الآمن
14:50
زيارة #لودريان إلى لبنان وحقيقة وساطة قطر لانتخاب #جوزيف_عون رئيساً للجمهورية
12:57
مقدمة النشرة المسائية 27-06-2023
12:19
النشرة الجوية 27-06-2023
10:07
رابعة الزيات تحتفل بخطوبة ابنها وصور حصرية من الحفل تتصدر
09:29
محمد نمر : لا حل في لبنان إلا بالحوار والبلد رايح ع تسوية أو انتحار جماعي
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
08:40
وفاة الفنان الكوميدي اللبناني عبدالله حمصي المعروف بشخصية "اسعد"
فن
08:40
وفاة الفنان الكوميدي اللبناني عبدالله حمصي المعروف بشخصية "اسعد"
عربي و دولي
15:52
بوتين: كنا سنقضي على الانقلاب المسلح في كل الأحوال!
عربي و دولي
15:52
بوتين: كنا سنقضي على الانقلاب المسلح في كل الأحوال!
محليات
03:43
عماد الشدياق : هذا هو مصير منصة صيرفة مع نهاية ولاية رياض سلامة
محليات
03:43
عماد الشدياق : هذا هو مصير منصة صيرفة مع نهاية ولاية رياض سلامة
محليات
08:28
وفاة الفنان اللبناني عبدالله الحمصي المعروف بشخصية (أسعد)
محليات
08:28
وفاة الفنان اللبناني عبدالله الحمصي المعروف بشخصية (أسعد)
محليات
07:23
ماذا يقول النائب جورج عدوان حول ملف التدقيق الجنائي؟
محليات
07:23
ماذا يقول النائب جورج عدوان حول ملف التدقيق الجنائي؟
فن
10:07
رابعة الزيات تحتفل بخطوبة ابنها وصور حصرية من الحفل تتصدر
فن
10:07
رابعة الزيات تحتفل بخطوبة ابنها وصور حصرية من الحفل تتصدر
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023