سامي الجميّل للودريان: لن نطرح أسماء جديدة وعلى الآخرين سحب مرشحهم

واعتبر رئيس الكتائب ان المعركة التي نخوضها اليوم أبعد من رئاسية ومن الأسماء بل هي لمنع سيطرة حزب الله على البلد اليوم عبر الرئاسة وغداً عبر الحكومة والقوانين وقرار السلم والحرب ونمط حياتنا ووجه البلد مشيراً الى ان الخضوع له في السابق أدى إلى دمار لبنان وافلاسه واليوم نحن امام فرصة حقيقية لوقف هذا المسار الانحداري.رئيس الكتائب كان يتحدث في خلال عملية التسلّم والتسليم التي جرت في قسم عين الخروبة بين الرفيقين نعيم الجميّل وملحم الصياح بحضور رئيس الاقليم روجيه ابي راشد ومستشار رئيس الحزب اميل السمرا ورئيس مكتب الطلاب في اقليم المتن أمين بيار الجميّل وحشد من الرفاق والرفيقات ورؤساء الأقسام المجاورة.وشرح رئيس الكتائب: "انه بغرض الخروج من الانسداد بعد أشهر على التعطيل بدأنا اتصالات في محاولة لاختيار مرشح قادر على خرق الاصطفافات، وتواصلنا مع كل الأطراف التي ترفض وصول مرشح حزب الله الى رئاسة الجمهورية إلى أن تقاطعنا على ترشيح جهاد ازعور الذي نال 59 صوتاً، بفارق بضعة اصوات عن النصف زائداً واحداً ما يعد انتصاراً كبيراً.واعتبر ان المعركة التي تخاض اليوم أبعد من رئاسية ومن الأسماء، والسؤال الذي يطرح هو: “هل أصبحنا في لبنان اهل ذمة ومواطنين درجة ثانية؟ وهل الفريق الذي يرفض مشروع حزب الله في لبنان من مسيحيين وغير مسيحيين عليه ان يرضخ له ليسيطر على البلد؟ وهذا إذا ما انطبق اليوم على الرئاسة سينطبق غداً على الحكومة وعلى القوانين ونمط عيشنا وكل القرارات التي تتعلق بحياتنا، فهل سنرضخ ام نقول لا ابتداءً من هذه المعركة؟ مشيراً الى ان سبب وجودنا في هذا البلد يعود الى ان هناك مجموعات قصدت هذه الأرض منذ آلاف السنين بنيّة الحفاظ على حريتها وكرامتها وثقافتها ونمط حياتها وهذا ما دفعنا الى مواجهة كل محاولة، منذ الاستقلال، لفرض اي هيمنة تغير وجه هذا البلد.واشار الجميّل إلى أن وجود حزب الله كحزب غير مسلّح امر مقبول ويمكن ان نلتقي معه في البرلمان وان نختلف في التصويت على القوانين او نتفق، وان يتمتع بالحقوق التي نتمتع بها ويمارس ناسه الحياة التي نمارسها فيدفعون الضرائب ويلتزمون بالقوانين وهذا هو لبنان التنوع والعيش المشترك الذي نرتضي به، ولكنه اليوم يخالف كل ذلك ويتولى اتخاذ القرارات عنا من رئاسة الجمهورية الى الحكومة الى السلم والحرب وسن القوانين ويستعمل الضرائب التي ندفعها لتنفيذ ما يريد مؤكداً ان المعركة اليوم هي لوقف هذا المسار الانحداري.وقال رئيس الكتائب انه في العام 2016 حذرنا من هذا المسار، وربما البعض لم يكن يعلم ما ينتظر البلد إذا ما تم انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية معتبراً ان من صوّت له لم يصوّت للرئيس المسيحي القوي بل لوضع يد حزب الله على البلد، على الرغم من اننا حذرنا صراحة من ان الرضوخ لإرادته سيجعل منه صانع الرؤساء، والمعادلة التي وضعها آنذاك والتي تقول "إما أن تنتخبوا مرشحي او لا رئيس للبنان" ها هو يكررها اليوم.واشار الجميّل الى ان حزب الكتائب وقف في وجه هذا المشروع منفرداً على الرغم من الحملات التي خيضت ضده ولم يتنازل مرة واحدة عن مبادئه وقناعاته معتبراً:" ان مواقفنا الثابتة نابعة من عدم ارتهاننا لأي جهة وعدم انخراطنا في الفساد وهذا امر يجب ان نفتخر به وبالزر الذي نضعه على صدرنا.حفل التسلم والتسليم استهل بكلمة لرئيس الاقليم روجيه ابي راشد الذي شدد على ان عين الخروبة لن تتغير شاكرا الرئيس السابق نعيم الجميّل. معاهداً على اننا في الحزب لا نستلم مسؤولية فحسب بل نحمل امانة من جيل الى جيل.بدوره الرئيس الجديد للقسم ملحم الصياح شدد على ان الكتائب هي تاريخ طويل من العمل والنضال والمقاومة. واكد ان ابناء عين الخروبة هم كتائب الالتزام ولبنان الانتماء لان الوطن هو مسؤولية وليس منصبا. كما عاهد الرفاق الاستمرار في خدمة ابناء البلدة ولبنان.الرئيس السابق نعيم الجميّل سرد للعمل في القسم في الفترة السابقة كما عدد الاعمال الانمائية التي قام بها القسم منوها بالنشاط الكبير لمكتب شؤون المرأة بشخص رئيسته ساميا الجميّل التي قامت بكل النشاطات الناجحة. كما لفت الى المساعدات الانسانية التي قدمها القسم شاكرا السيدة كارين الجميل.