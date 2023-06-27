التيار الوطني الحر رداً على جعجع: نود تذكيره بألا وزراء للتيار في الحكومة الميقاتية
ردّت لجنة الاعلام في التيار الوطني الحر على ما صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية، إذ قالت: "يود التيار الوطني الحر تذكير السيد جعجع بمواقف حزبه السابقة التي دافعت عن الاستقبال العشوائي للنازحين السوريين ومشاركته بحملات اتهام التيار بالعنصرية، كما نذكره بألا وزراء للتيار في الحكومة الميقاتية، أمّا الوزراء الذين وافق التيار سابقاً على تسميتهم فهم لا يحضرون الجلسات اللاميثاقية واللادستورية للحكومة".
وأضافت: "الاهم أن القوات اللبنانية هي التي تغطي اجتماع الحكومة وقراراتها غير الشرعية وغير الدستورية وغير الميثاقية، فيما يرفض التيار إعطاء أي شرعية للحكومة المبتورة التي يمكنها فقط عند الحاجة الضرورية والقصوى والملحّة إصدار مراسيم موقعة من ٢٤ وزيراً، أما إصرار القوات على تشويه الواقع فما هو الّا اضفاء ثوب الشرعية على الحكومة وقراراتها وهو ما يؤدّي إلى اطالة الفراغ الرئاسي كون المتحكّمين بالحكومة يقومون بإدارة البلاد وحدهم بتغييب متعمّد للمكوّن المسيحي".