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خولة مطر لـ"الرئيس": أعتقد ان هناك رغبة بانهاء الحرب في سوريا ولكن الأمم المتحدة لا تملك القرار والاخضر الابراهيمي كان يقول المفروض ان تُحل المشكلة في سوريا ثم عربيا ولكنه لم يجد أفُق
خولة مطر لـ"الرئيس": أعتقد ان هناك رغبة بانهاء الحرب في سوريا ولكن الأمم المتحدة لا تملك القرار والاخضر الابراهيمي كان يقول المفروض ان تُحل المشكلة في سوريا ثم عربيا ولكنه لم يجد أفُق
خولة مطر لـ"الرئيس": في مخيّم الهول تم فصل النساء عن الرجال ولكن يتم تسجيل ولادات وهناك تقارير عن تزويج قُصّر لرفع عدد الولادات لديهم
خولة مطر لـ"الرئيس": في مخيّم الهول تم فصل النساء عن الرجال ولكن يتم تسجيل ولادات وهناك تقارير عن تزويج قُصّر لرفع عدد الولادات لديهم
مدير "ستاتيسكتيكس ليبانون" ربيع الهبر لـ"الرئيس": في الاحصاءات .. لكل 1.88 لبناني هناك نازح وعدد الولادات للسوريين في لبنان اذا بقي بهذه الطريقة فسيتخطى عدد ولادات اللبنانيين
مدير "ستاتيسكتيكس ليبانون" ربيع الهبر لـ"الرئيس": في الاحصاءات .. لكل 1.88 لبناني هناك نازح وعدد الولادات للسوريين في لبنان اذا بقي بهذه الطريقة فسيتخطى عدد ولادات اللبنانيين
خولة مطر لـ"الرئيس": لا أملك الاجابة .. ولكن أسأل كيف تقوم العصابات بتهريب هذا الكم من الأشخاص عبر القوارب بهذه الطريقة؟
خولة مطر لـ"الرئيس": لا أملك الاجابة .. ولكن أسأل كيف تقوم العصابات بتهريب هذا الكم من الأشخاص عبر القوارب بهذه الطريقة؟
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علي الهيل لـ"الرئيس": بالملف اللبناني.. التنسيق قائم بين قطر ودول الجوار وتحديدا السعودية لانها الدولة الكبرى في الخليج العربي واللبنانيون يكنون لها كل الاحترام
2023-06-27 | 14:54
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علي الهيل لـ"الرئيس": بالملف اللبناني.. التنسيق قائم بين قطر ودول الجوار وتحديدا السعودية لانها الدولة الكبرى في الخليج العربي واللبنانيون يكنون لها كل الاحترام
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علي الهيل لـ"الرئيس": بالملف اللبناني.. التنسيق قائم بين قطر ودول الجوار وتحديدا السعودية لانها الدولة الكبرى في الخليج العربي واللبنانيون يكنون لها كل الاحترام
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