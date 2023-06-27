علي الهيل لـ"الرئيس": بالملف اللبناني.. التنسيق قائم بين قطر ودول الجوار وتحديدا السعودية لانها الدولة الكبرى في الخليج العربي واللبنانيون يكنون لها كل الاحترام

خولة مطر لـ"الرئيس": أعتقد ان هناك رغبة بانهاء الحرب في سوريا ولكن الأمم المتحدة لا تملك القرار والاخضر الابراهيمي كان يقول المفروض ان تُحل المشكلة في سوريا ثم عربيا ولكنه لم يجد أفُق

خولة مطر لـ"الرئيس": أعتقد ان هناك رغبة بانهاء الحرب في سوريا ولكن الأمم المتحدة لا تملك القرار والاخضر الابراهيمي كان يقول المفروض ان تُحل المشكلة في سوريا ثم عربيا ولكنه لم يجد أفُق