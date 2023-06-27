بالأرقام - مدير "ستاتيستيكس ليبانون" ربيع الهبر يكشف عن عدد اللاجئين السوريين في لبنان

بالأرقام- مدير "ستاتيستيكس ليبانون" #ربيع_الهبر يكـ شف عن عدد #اللاجئين_السوريين في لبنان#الرئيس @samykleyb@RabihHaber pic.twitter.com/w7MX4xC3Ui
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 27, 2023
بالأرقام- مدير "ستاتيستيكس ليبانون" #ربيع_الهبر يكـ شف عن عدد #اللاجئين_السوريين في لبنان#الرئيس @samykleyb@RabihHaber pic.twitter.com/w7MX4xC3Ui
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس الصباحية أن يسيطر طقس صيفي معتدل الحرارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة، مع نسبة رطوبة مرتفعة تزيد معها حالة الشعور بالحر.