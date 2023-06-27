بالأرقام - مدير "ستاتيستيكس ليبانون" ربيع الهبر يكشف عن عدد اللاجئين السوريين في لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس الصباحية أن يسيطر طقس صيفي معتدل الحرارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة، مع نسبة رطوبة مرتفعة تزيد معها حالة الشعور بالحر.