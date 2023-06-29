محمد يزبك: نريد لوطننا أن يخرج من ضياع الساسة الى الاختيار الاصح بانتخاب رئيس للجمهورية
قال رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك، خلال خطبة عيد الأضحى المبارك في بعلبك، "اننا نريد لامتنا الإسلامية الوحدة والعزة والكرامة ونريد لوطننا لبنان وحدة شعبه وان يخرج من ضياع الساسة الى الاختيار الاصح بانتخاب رئيس للجمهورية، واحياء المؤسسات".
قال رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك، خلال خطبة عيد الأضحى المبارك في بعلبك، "اننا نريد لامتنا الإسلامية الوحدة والعزة والكرامة ونريد لوطننا لبنان وحدة شعبه وان يخرج من ضياع الساسة الى الاختيار الاصح بانتخاب رئيس للجمهورية، واحياء المؤسسات".