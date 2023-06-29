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محليات

المفتي صادق: ستبقى اعيادنا منقوصة ما دام بلدنا منقسما بالطائفية

2023-06-29 | 03:29
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المفتي صادق: ستبقى اعيادنا منقوصة ما دام بلدنا منقسما بالطائفية
المفتي صادق: ستبقى اعيادنا منقوصة ما دام بلدنا منقسما بالطائفية

أم إمام ومفتي النبطية الشيخ عبد الحسين صادق المصلين، والقى خطبة العيد قال فيها: "ستبقى اعيادنا منقوصة وابتسامات اطفالنا فيها مخطوفة ما دام بلدنا منقسما بالطائفية ومنهوبا بالفساد ومشتتا بالأنانية البغيضة".

واضاف: "عسى أن يعزز الأضحى، بما يكتنز من معاني الوحدة والتضحية، مسار التلاقي في أمتنا الإسلامية في كافة الميادين فننصرف عن خلافاتنا السياسية لنركز على التحديات التي تتهدد أمننا واقتصاداتنا والأخطر منهما ثقافتنا وهويتنا الايمانية".
 
وتابع: "نسأله تعالى أن يعيد هذا اليوم وقد تكلل عرس البطولة والشهادة في فلسطين بتاج النصر. إنه وعد السماء".
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عبد الحسين صادق

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