سفارة المغرب في لبنان حول إحراق القرآن في السويد: عمل عدائي

وزعت سفارة المغرب في لبنان بلاغًا حول احراق القرآن في السويد، جاء فيه: "بتعليمات سامية من أمير المؤمنين جلالة الملك، تم استدعاء القائم بأعمال السويد بالرباط، واستدعاء سفير جلالة الملك بستوكهولم للتشاور. رخصت الحكومة السويدية، مرة أخرى، لتنظيم تظاهرة خلال هذا اليوم تم خلالها إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في ستوكهولم. هذا العمل العدائي غير المسؤول الجديد يضرب عرض الحائط مشاعر أكثر من مليار مسلم في هذه الفترة المقدسة التي تتزامن وموسم الحج وعيد الأضحى. ومهما تكن المواقف السياسية أو الخلافات التي قد توجد بين الدول، فإن المملكة تعتبر أنه من غير المقبول ازدراء عقيدة المسلمين بهذه الطريقة. كما أنه لا يمكن اختزال مبادئ التسامح والقيم الكونية في استيعاب وجهات نظر البعض، وفي الوقت ذاته، إيلاء قليل من الاعتبار لمعتقدات أكثر من مليار مسلم".