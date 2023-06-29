أحمد قبلان: لبنان رغم كل الكوارث هو أشد وأصلب من أن يبيع قراره السياسي

ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة العيد من على منبر مسجد الإمام الحسين، في برج البراجنة بعد تأدية صلاة العيد، وهذا نصها: "كل عام وأنتم بألف خير، وبارك الله لكم بعيدكم، ويوم رحمتكم، وهو عيد أهل السماء قبل أن يكون عيد حجيج الله وأهل الأرض، وفيه يقول الله تعالى: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون * لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين}.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

لا شك أننا بلحظة هي أقرب للسماء منها الى الأرض، وهو يوم الله وعيده وموسم بشارته، ولحظة حجيجه، ووقت تكبيره وتهليله، وميقات تعظيمه وتمجيده، وذلك على مسافة من أيام الله التي تحيط بهذا الانسان، وتدفع به نحو أبديته العظمى.

ألا فاتقوا الله، وأطنبوا بطلبه، وتحسسوا الإنابة، وتقربوا الإجابة، وتذكروا أن الدنيا أيام، وأننا ودائع الأرض وخلائف الله، والوعد القيامة {يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين}، والناس في هذه الدنيا بين حي وميت، وصحيح وسقيم، وقوي وضعيف، وضاحك وباك، وكل يترك ما جمع خلف ظهره ثم يعبر بزاد أعماله الى الله تعالى، والله ربكم من وراء ذلكم يقول: {وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون}.

فالتوبة التوبة، والعمل العمل، والإخلاص الدؤوب، والحذر الحذر، فإن الدنيا سفر، والموعد القيامة، والقسمة جنة أو نار، {تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب}.

ألا وإن عليا وقف بأصحابه في مثل يومكم هذا فقال: " إن يومكم هذا يثاب فيه المحسنون، ويخسر فيه المبطلون، وهو أشبه يوم بيوم قيامكم، فاذكروا بخروجكم من منازلكم إلى مصلاكم خروجكم من الأجداث إلى ربكم، واذكروا بوقوفكم في مصلاكم وقوفكم بين يدي ربكم، واذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم إلى منازلكم في الجنة أو النار. "رحم الله امرءا استقبل توبته، واستقال خطيئته، وبادر منيته واتقى الله".



أضاف: "بلدنا اليوم أزمات ونكبات وكوارث وبطالة وتضخم واستنزاف لا سابق له، ما يفترض تأكيد روح الايمان في ما بيننا، وتوثيق علاقات الاخوة وتمتينها، ولا أقول هذا لنا كطائفة، بل كلبنانيين، لأن جميع طوائف هذا البلد طائفة الله، بلا فرق بين مسلم ومسيحي، ولذا من أغاث مسيحيا كان كمن أغاث مسلما، ومن تقرب الى الله بخدمة مسيحي كان كمن تقرب الى الله بخدمة مسلم، و"كلكم لآدم وآدم من تراب"، {إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير}. لبنان ليس جزيرة مغلقة على العالم، والمطابخ الدولية شديدة التأثير، والمشروع الدولي يجيد الاستثمار بالخراب، من هنا حذار القطيعة الداخلية، لأن الأمور تكاد تصل لحد الطلاق السياسي، وسط إنهاك يطال بنية الدولة والمؤسسات الوطنية، وما نحن فيه أشبه بنزعة دمار سياسي. وما نريده ليس أكثر من العودة الى الله، وتحكيم الضمير لحماية هذا الوطن، ومن يؤمن بالمسيح ومحمد لا يضيع بلاد الله، ومن يؤمن بالإنجيل والقرآن لا يضيع خلق الله، فما نحتاجه الآن حوار وطني ووقفة وطنية إنقاذية بعيدا عن لعبة العالم".



وتابع: "لذلك المنطق الوطني يقول لنا: القطيعة السياسية كفر وخيانة للأوطان ومصالحها، والإصرار والتعنت على لعبة العدد والضغط بالأزمات والإنهاك سيضيع بلدنا، والحل بالحوار والتلاقي ودون الحوار لا حلول، والديمقراطية التي تغرق لبنان بالأزمات ليست أكثر من وبال على لبنان، والميثاقية ضرورة وطنية لأنها أساس دستورية الدولة، ومشروعية وجودها، والمشروع الأميركي حاضر بقوة وهو يضغط باتجاه التعامل مع لبنان كدولة نفطية فقيرة ومحاصرة ومغلوبة على أمرها. كل ذلك وسط أدوات دولية مختلفة تعمل على استسلامنا السياسي، مع العلم أن لبنان رغم كل الكوارث هو أشد وأصلب من أن يبيع قراره السياسي وسيادته الوطنية".



وتوجه الى القوى السياسية: "العالم اليوم يعيش سطوة الصراع على الغاز بشرق البحر المتوسط، وسط حرب العالم في أوكرانيا، ومن أخذ سوريا للحرب كانت عينه على غاز ونفط المنطقة، بما في ذلك مصالح تل أبيب كثكنة مصالح غربية، وهذه الخصومة لها ثمن باهظ جدا، والمطلوب الصمود وطنيا، لأن النصر صبر ساعة، وأي تماسك وطني أكبر يعني انتصارا أكبر، لذلك الحل بأيديكم ولا بديل عن لبنان كوطن، ولا بديل عن مشروع الدولة المركزي، ولبنان اليوم على مفترق تاريخي، والإنقاذ يبدأ من تسوية رئاسية تضمن مصالح لبنان، وكل ما نريده وطنيا، "سياسة شراكة لا سياسة إلغاء"، والمسلم بحاجة للمسيحي والمسيحي بحاجة للمسلم، ومصالح لبنان خط أحمر، ولا يمكن تمرير تسوية على حساب لبنان، كما لا يمكن أن نقدم لبنان هدية لأحد، والذي ينكر اللعبة الدولية في لبنان كمن ينكر ضوء الشمس بقلب النهار. من هنا، نحن لن نقبل بأي نوع من أنواع الانتداب، والحوار الوطني والأمن وحماية مشروع الدولة والشراكة الوطنية وإنقاذ المرفق العام أم الضرورات، وانعقاد الحكومة للقضايا الوطنية ضرورة، وحماية التركيبة اللبنانية ضرورة، وحماية اليد اللبنانية ضرورة، وتأمين الأساسيات المعيشية والاستشفائية ضرورة. كل ذلك لأن الأولوية للبنان الوطن، وطريق إنقاذه يمر بتسوية رئاسية تبدأ بمجلس النواب. إن ما نريده على مستوى المنطقة إطفاء نار الخصومة في بلادنا العربية والإسلامية كافة، واهتمام أكبر بقضية القدس وفلسطين، وفي هذا السياق نعول باهتمام بالغ على روح الاخوة خاصة بين طهران والرياض، والأمل كبير على التقارب والاتفاق السعودي الإيراني، والسعودي السوري، ونصيحة لكم جميعا: احذروا دائما الأميركي حتى لو كان راضيا فلا تثقوا به".



وقال: "ما يجري في فلسطين، يدعو العرب والمسلمين للتضامن بوجه أسوأ إرهاب صهيوني، وتاريخ الأمس انتهى، ونحن أبناء اليوم الذين نرفض بيع الأوطان، ولدينا العزائم والإمكانات النوعية والكمية لحماية الأوطان واستنقاذها من الاحتلال.

وللحكومتين اللبنانية والسورية أقول: لبنان يحتاج سوريا، وسوريا تحتاج لبنان، والوصل مصلحة عليا للبلدين، ولا نخاف على لبنان من عدوان صهيوني، لأن لبنان بثلاثية "جيش شعب مقاومة" يشكل ضمانة لبنان والمنطقة، وميزان الردع لصالح لبنان لا لصالح تل أبيب، والصهيوني يدرك حقيقة الميزان الجديد، إلا أن العين على الانقسام السياسي في الداخل اللبناني، ومع أي تسوية رئاسية وطنية سيبدأ لبنان لحظة جديدة من تاريخه ومصيره إن شاء الله تعالى".



وختم قبلان: "كلمة أخيرة للسلطات السويدية أقول: الحرية الفكرية التي لا تتسع للقرآن الكريم ليست أكثر من لعنة استبدادية تلطخ وجه سلطات السويد وتكشف خبثها الدفين، وحرق القرآن طغيان سويدي أسوأ من طغيان إبليس، والرد السماوي على حرق القرآن يكمن بالأعداد البشرية السويدية الصادمة التي تتحول كل سنة إلى الإسلام بفضل القرآن، والقرآن كلمة الله العليا ولا شيء أعظم قدرة ونفوذا من كلمة الله".