قوى الأمن: توقيف شخص في بلدة أرزون بعد فراره من سجن صور في 20 حزيران

وأوضحت أنه "بنتيجة المتابعة الميدانية التي قامت بها القطعات المختصّة في الشّعبة وتكثيف الدوريّات لتحديد الأماكن التي يحتمل اختباء الفارين فيها، توصلت الى تحديد مكان اختباء أحدهم في بلدة أرزون-صور، وهو المدعو:

- م. ن. (من مواليد عام ١٩٩٦، لبناني) بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بكمين محكم، في البلدة المذكورة. واجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص".