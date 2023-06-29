قوى الأمن: توقيف شخص في بلدة أرزون بعد فراره من سجن صور في 20 حزيران
اعلنت المديريّة العامّـة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، في بيان أنه "في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها شعبة المعلومات لملاحقة السّجناء الفارّين من النظارات والسّجون، وبعد أن تمكّن عدد من الموقوفين من الفرار من داخل سجن صور بتاريخ 20-4-2023، كثفت الشّعبة عمليات البحث والمراقبة لتحديد مكان اختبائهم والعمل على توقيفهم".
وأوضحت أنه "بنتيجة المتابعة الميدانية التي قامت بها القطعات المختصّة في الشّعبة وتكثيف الدوريّات لتحديد الأماكن التي يحتمل اختباء الفارين فيها، توصلت الى تحديد مكان اختباء أحدهم في بلدة أرزون-صور، وهو المدعو:
- م. ن. (من مواليد عام ١٩٩٦، لبناني) بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بكمين محكم، في البلدة المذكورة. واجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص".