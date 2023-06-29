الياس جرادة : أنا موقفي واحد وأعيب على جميع الأفرقاء عدم المقدرة على الحوار

أوقفت القوى الأمنية، المدعو ب. ط. من بلدة دير قانون النهر والذي سبق له ان اعتدى على والدته بالضرب اليوم، ثم أطلق النار على شقيقه وابن عمه من مسدس حربي وأصابهما في الأرجل، ثم تحصن داخل المنزل وبحوزته سلاح كلاشكوف وقنابل يدوية وكان بين الفينة والأخرى يطلق النار مهددا كل من يحاول الإقتراب من المنزل.