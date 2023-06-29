الياس جرادة : أنا موقفي واحد وأعيب على جميع الأفرقاء عدم المقدرة على الحوار

وصف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان "الأعمال التي يقوم بها بعض الكارهين للإسلام والمسلمين، من تمزيق كتاب الله تعالى أو حرقه، إنما تنم عن نوايا خبيثة لإشعال نار الفتنة"، وقال: "لم تعد الإدانة كافية مع هؤلاء الأشخاص الذين يستفزون مشاعر المسلمين في العالم، لذا ينبغي اتخاذ إجراءات حاسمة بحق كل من يسيء إلى الإسلام والمسلمين".
أوقفت القوى الأمنية، المدعو ب. ط. من بلدة دير قانون النهر والذي سبق له ان اعتدى على والدته بالضرب اليوم، ثم أطلق النار على شقيقه وابن عمه من مسدس حربي وأصابهما في الأرجل، ثم تحصن داخل المنزل وبحوزته سلاح كلاشكوف وقنابل يدوية وكان بين الفينة والأخرى يطلق النار مهددا كل من يحاول الإقتراب من المنزل.