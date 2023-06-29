حركة أمل تدين جريمة إحراق القرآن الكريم في العاصمة السويدية

دانت حركة أمل في بيان صادر عن مكتبها السياسي جريمة إحراق وتمزيق نسخة من القرآن الكريم أمام أحد مساجد العاصمة السويدية ستوكهولم، مؤكدة ان تكرار مثل هذه الجريمة المدانة بكل المقاييس هي ليست إعتداءاً على مشاعر المسلمين كل المسلمين في شتى أنحاء العالم، إنما هي اعتداء على كل الرسالات السماوية.

