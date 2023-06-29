حملة طبية تنطلق من بينو إلى 15 بلدة بمبادرة من نجاد عصام فارس

الانطلاقة كانت من بلدة بينو العكارية بالتعاون مع مستوصف عصام فارس الخيري، وفي دار النائب السابق لرئيس الحكومة عصام فارس، بحضور نجله نجاد فارس والنائب سجيع عطية والعميد المتقاعد وليم مجلي، وكاهن رعية بينو الارثوذكسية الاب يوحنا الشاعر. وعدد كبير من المرضى الذين حضروا لاجراء المعانيات وفق جداول اسمية اعدت سابقا للراغبين من قبل ادارة مستوصف عصام فارس الخيري في بلدة بينو .وتوجه نجاد فارس بالشكر من ALMA والاطباء المشاركين من مختلف الاختصاصات في هذه الحملة التي ستشمل 15بلدة لبنانية، على جهودهم في انجاح هذه الحملة التي هي مساهمة للوقوف الى جانب اهلنا في ظل هذه الظروف الصعبة.