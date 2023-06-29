دريان: الأعمال التي يقوم بها بعض كارهي الإسلام تنم عن نوايا خبيثة لإشعال نار الفتنة

وصف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان "الأعمال التي يقوم بها بعض الكارهين للإسلام والمسلمين، من تمزيق كتاب الله تعالى أو حرقه، إنما تنم عن نوايا خبيثة لإشعال نار الفتنة"، وقال: "لم تعد الإدانة كافية مع هؤلاء الأشخاص الذين يستفزون مشاعر المسلمين في العالم، لذا ينبغي اتخاذ إجراءات حاسمة بحق كل من يسيء إلى الإسلام والمسلمين".