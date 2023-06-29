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محليات

دريان: الأعمال التي يقوم بها بعض كارهي الإسلام تنم عن نوايا خبيثة لإشعال نار الفتنة

2023-06-29 | 11:02
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دريان: الأعمال التي يقوم بها بعض كارهي الإسلام تنم عن نوايا خبيثة لإشعال نار الفتنة
دريان: الأعمال التي يقوم بها بعض كارهي الإسلام تنم عن نوايا خبيثة لإشعال نار الفتنة

وصف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان "الأعمال التي يقوم بها بعض الكارهين للإسلام والمسلمين، من تمزيق كتاب الله تعالى أو حرقه، إنما تنم عن نوايا خبيثة لإشعال نار الفتنة"، وقال: "لم تعد الإدانة كافية مع هؤلاء الأشخاص الذين يستفزون مشاعر المسلمين في العالم، لذا ينبغي اتخاذ إجراءات حاسمة بحق كل من يسيء إلى الإسلام والمسلمين".

أضاف: "ان الدول التي يُقام فيها مثل هذه الأعمال المنكرة حجتها واهية، وإن لم يكن هناك حساب للمرتكبين أو عقاب للموتورين، فلن تتوقف هذه الظاهرة الشاذة، ولن تكون عاقبتها حميدة ولا سليمة".
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توقيف مواطن في بلدة دير قانون النهر اعتدى بالضرب وبإطلاق النار على أفراد عائلته
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توقيف مواطن في بلدة دير قانون النهر اعتدى بالضرب وبإطلاق النار على أفراد عائلته

أوقفت القوى الأمنية، المدعو ب. ط. من بلدة دير قانون النهر والذي سبق له ان اعتدى على والدته بالضرب اليوم، ثم أطلق النار على شقيقه وابن عمه من مسدس حربي وأصابهما في الأرجل، ثم تحصن داخل المنزل وبحوزته سلاح كلاشكوف وقنابل يدوية وكان بين الفينة والأخرى يطلق النار مهددا كل من يحاول الإقتراب من المنزل.

10:36

توقيف مواطن في بلدة دير قانون النهر اعتدى بالضرب وبإطلاق النار على أفراد عائلته

أوقفت القوى الأمنية، المدعو ب. ط. من بلدة دير قانون النهر والذي سبق له ان اعتدى على والدته بالضرب اليوم، ثم أطلق النار على شقيقه وابن عمه من مسدس حربي وأصابهما في الأرجل، ثم تحصن داخل المنزل وبحوزته سلاح كلاشكوف وقنابل يدوية وكان بين الفينة والأخرى يطلق النار مهددا كل من يحاول الإقتراب من المنزل.

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