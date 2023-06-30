ميقاتي هنأ اللبنانيين بعيد الاضحى وشكر بن سلمان على الجهد الكبير لخدمة الحجيج

هنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اللبنانيين بعيد الاضحى المبارك متمنيا أن يعيده الله عليهم بالخير والبركة وعلى لبنان بالسلام والاستقرار.

كما تمنى ميقاتي ان يكون العيد مباركا على المسلمين في العالم.



وكان رئيس الحكومة ادى فريصة الحج في الديار المقدسة. كما شارك أمس في حفل الاستقبال الذي أقامه ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر منى، تكريما لرؤساء الدول والحكومات ، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام.



وتقدّم ميقاتي بالشكر من ولي العهد على الجهد الكبير لخدمة الحجيج وتأمين راحتهم وسلامتهم.



واضاف : "السعودية التي تحتضن ارضها الحرمين الشريفين، لها منا عميق المودة والتقدير والشكر الكبير على جهودها لراحة ضيوف الرحمن وضمان عودتهم الى ديارهم سالمين".