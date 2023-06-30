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محليات

"الخارجية" عن عدم التصويت على مشروع القرار حول المفقودين في سوريا: لا يحل قضية المفقودين اللبنانيين

2023-06-30 | 05:24
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&quot;الخارجية&quot; عن عدم التصويت على مشروع القرار حول المفقودين في سوريا: لا يحل قضية المفقودين اللبنانيين
"الخارجية" عن عدم التصويت على مشروع القرار حول المفقودين في سوريا: لا يحل قضية المفقودين اللبنانيين

بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين لمندوبية لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار حول المفقودين في سوريا الذي طرح على الجمعية العامة للامم المتحدة، تماشيا" مع شبه الاجماع العربي بالامتناع عن التصويت، ورغبة منه بعدم تسييس هذا الملف الإنساني بإمتياز، وإنسجاما" مع سياسة عدم الإنجرار وراء تصويت خلافي يزيد المشاكل ولا يحل قضية المفقودين اللبنانيين التي تشكل جرحا" نازفا" وألما" مستداما" لأهاليهم.

كما يتمسك لبنان بحل هذه القضية وقضية النازحين السوريين ، من خلال الحوار والتفاهم بين لبنان وسوريا، والأطراف العربية والدولية المعنية، علما" أن تصويت لبنان مع القرار، في حال كان قد حصل، سيُقَوض عمل اللجنة الوزارية العربية المشارك فيها لبنان والساعية لحل المشاكل مع سوريا.
كذلك يُجدد لبنان إحترامه وتمسكه بتطبيق كافة القرارات الشرعية الدولية المُطبق منها والقرارات العديدة التي لم تُطبق أيضا"، لأنها جميعها تُشكل مظلة حماية للسلم والأمن الاقليميين والدوليين.
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"الخارجية" عن عدم التصويت على مشروع القرار حول المفقودين في سوريا: لا يحل قضية المفقودين اللبنانيين

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وزارة الخارجية اللبنانية

المفقودين في سوريا

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