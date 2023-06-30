الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

قوى الأمن: توقيف صاحب سوابق وبحقه مذكرات في صيدا

2023-06-30 | 07:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قوى الأمن: توقيف صاحب سوابق وبحقه مذكرات في صيدا
قوى الأمن: توقيف صاحب سوابق وبحقه مذكرات في صيدا

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كثرت السرقات في صيدا والمناطق المجاورة من قبل شخص مجهول الهوية، كثفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات جهودها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه فيه وتوقيفه.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى: - ف. م. (مواليد عام 1991، سوري) وهو من أصحاب السوابق، وبحقه عدة مذكرات وملاحقات عدلية بجرائم سرقة.  أعطيت الأوامر إلى دوريات الشعبة للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه. بتاريخ 25/06/2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دورياتها من توقيفه في صيدا. بتفتيشه ومنزله، ضبطت بحوزته جهازي حاسوب محمول، وبندقية صيد، وكمية من المسروقات. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السرقة في صيدا وجوارها، إضافة إلى عدة عمليات سرقة في البربير والكولا وخلدة. 

أما المسروقات فهي عبارة عن أجهزة خلوية ومبالغ مالية وأجهزة الكترونية وبندقية صيد. كما اعترف أنه أقدم على سرقة حواسيب محمولة وقارورة غاز ومكبر للصوت من إحدى المدارس في الجية.
أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".

مقالات ذات صلة
قوى الأمن: توقيف صاحب سوابق وبحقه مذكرات في صيدا

محليات

قوى الأمن

توقيف

صيدا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بري هنأ رئيس سييراليون بإعادة انتخابه
كريم بقرادوني : الموفد الفرنسي أعد تقريرا اعتبر فيه أن انتخاب رئيس للبنان مهمة مستحيلة

اقرأ ايضا في محليات

جعجع: أمر مخزٍ جداً أن تمتنع الحكومة عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
10:10

جعجع: أمر مخزٍ جداً أن تمتنع الحكومة عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في تصريح له انه "أمر مخزٍ جداً أن تمتنع الحكومة اللبنانية عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قضى بإنشاء مؤسّسة مستقلّة من أجل جلاء مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى ١٢ عاماً من الحرب."

10:10

جعجع: أمر مخزٍ جداً أن تمتنع الحكومة عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في تصريح له انه "أمر مخزٍ جداً أن تمتنع الحكومة اللبنانية عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قضى بإنشاء مؤسّسة مستقلّة من أجل جلاء مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى ١٢ عاماً من الحرب."

عبدالله بو حبيب : قضية المفقودين ستُبحث في المستقبل مع سوريا
Play
08:45
Play

عبدالله بو حبيب : قضية المفقودين ستُبحث في المستقبل مع سوريا

عبدالله بو حبيب : قضية المفقودين ستُبحث في المستقبل مع سوريا

08:45

عبدالله بو حبيب : قضية المفقودين ستُبحث في المستقبل مع سوريا

عبدالله بو حبيب : قضية المفقودين ستُبحث في المستقبل مع سوريا

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023