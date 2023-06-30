الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

جعجع: أمر مخزٍ جداً أن تمتنع الحكومة عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

2023-06-30 | 10:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جعجع: أمر مخزٍ جداً أن تمتنع الحكومة عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
جعجع: أمر مخزٍ جداً أن تمتنع الحكومة عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في تصريح له انه "أمر مخزٍ جداً أن تمتنع الحكومة اللبنانية عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قضى بإنشاء مؤسّسة مستقلّة من أجل جلاء مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى ١٢ عاماً من الحرب."

واضاف جعجع : "من غير المفهوم، الدافع الذي منع السلطة اللبنانية من تأييد هكذا قرار، وهو الذي يشمل العمل على كشف مصير سيادة المطرانين يوحنا إبراهيم وبولس يازجي والصحافي اللبناني سمير كسّاب."
وتابع جعجع: "إنّ قرار الأمم المتحدة، ليس موجّهاً ضد أيّ طرف ولا يُحمّل مسؤوليّة الخطف أو الإخفاء لأيّ جهّة بعينها، بل ينطلق بسياق مستقلّ بحثاً عن مصير كلّ المفقودين، وبالتالي ومن الناحية السياسية يُعدّ توجّه الحكومة غير مقبول البتّة.
ومن الناحية المبدئية، إنّ خطوة الحكومة تُشكّل وصمة عار لكونها تُناقض شرعة حقوق الإنسان الذي يُعدّ لبنان أحد أبرز المساهمين في إرسائها.
أمّا من الناحية الوطنية، فكان الأولى من الحكومة اللبنانية، لا أن تؤيّد فقط قرار الأمم المتحدة، بل أن تطلب  ضمّ الملف اللبناني إلى نطاق اختصاصها، للعمل على كشف مصير مئات اللبنانيين المخطوفين والمعتقلين في السجون السورية منذ العام ١٩٧٥ حتّى اليوم."
وقال جعجع : "إنّ الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية اللبناني غير متّزن وغير مقبول بأيّ شكل من الأشكال، فهل يوافقه عليه الفريق السياسي الذي يُمثّله أيّ التيار الوطني الحر؟
قرار الحكومة عار ما بعده عار، وهو لا يُمثّل لا الشعب اللبناني ولا صورة لبنان، بل فقط بعض المصالح الضيّقة لبعض المرتهنين على حساب الدولة والشعب اللبناني وعائلات اللبنانيين المفقودين او المخفيين قسرا في سوريا
بئس هكذا حكومة وسخطاً على هكذا ديبلوماسية."
مقالات ذات صلة
جعجع: أمر مخزٍ جداً أن تمتنع الحكومة عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

محليات

القوات اللبنانية

سمير جعجع

الامم المتحدة

المفقودين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميقاتي هنأ اللبنانيين بعيد الاضحى وشكر بن سلمان على الجهد الكبير لخدمة الحجيج
لمعاينة قضايا الضمان الإجتماعي.. وزير العمل يغادر إلى طهران

اقرأ ايضا في محليات

معلومات "الجديد": انتهاء جلسة ماريان الحويك امام القضاء الفرنسي وهي تعود السبت او الاحد الى بيروت
14:44

معلومات "الجديد": انتهاء جلسة ماريان الحويك امام القضاء الفرنسي وهي تعود السبت او الاحد الى بيروت

معلومات "الجديد": انتهاء جلسة مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويك امام القضاء الفرنسي وهي تعود السبت او الاحد الى بيروت

14:44

معلومات "الجديد": انتهاء جلسة ماريان الحويك امام القضاء الفرنسي وهي تعود السبت او الاحد الى بيروت

معلومات "الجديد": انتهاء جلسة مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويك امام القضاء الفرنسي وهي تعود السبت او الاحد الى بيروت

النائبان خلف وعون: كم هو عار ان يحول لبنان الى دولة ممتنعة عن احقاق حقوق المخطوفين
14:41

النائبان خلف وعون: كم هو عار ان يحول لبنان الى دولة ممتنعة عن احقاق حقوق المخطوفين

النائبان خلف وعون: كم هو عار ان يحول لبنان الى دولة ممتنعة عن احقاق حقوق المخطوفين

14:41

النائبان خلف وعون: كم هو عار ان يحول لبنان الى دولة ممتنعة عن احقاق حقوق المخطوفين

النائبان خلف وعون: كم هو عار ان يحول لبنان الى دولة ممتنعة عن احقاق حقوق المخطوفين

لبنان يمتنع عن التصويت لصالح قرار أممي حول المفقودين في سوريا.. ودمشق ترفض القرار
13:17

لبنان يمتنع عن التصويت لصالح قرار أممي حول المفقودين في سوريا.. ودمشق ترفض القرار

لبنان يمتنع عن التصويت لصالح قرار أممي حول المفقودين في سوريا.. ودمشق ترفض القرار

13:17

لبنان يمتنع عن التصويت لصالح قرار أممي حول المفقودين في سوريا.. ودمشق ترفض القرار

لبنان يمتنع عن التصويت لصالح قرار أممي حول المفقودين في سوريا.. ودمشق ترفض القرار

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023