لبنان يمتنع عن التصويت لصالح قرار أممي حول المفقودين في سوريا.. ودمشق ترفض القرار

رحبت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في لبنان في بيان لها بالقرار الاممي المتعلق بالمفقودين والمخفيين قسرا في سوريا، كما رحبت "بكل قرار مشابه يتعلق بكشف مصير المفقودين والمخفيين قسرا في أي بلد في العالم، انطلاقا من التزامها بهذه القضية، وبالعمل على تحقيق العدالة لضحايا الاخفاء القسري في لبنان وفي أي مكان آخر"